Välismaale tööle suunduvad noored eelistavad suurlinnu ja turismikeskusi

Inimeste töökultuur on aja jooksul tublisti muutunud ja kui kunagi sooviti olla aastaid ühel samal töökohal, siis nüüd on täiesti olemas ka sellised sihtrühmad, kes eelistavadki hooajalist tööd ja lähevad selleks hea meelega välismaale. „Tänapäeval pole sugugi haruldane ka see, kui inimene teeb lühiajalist tööd erinevates riikides,“ räägib tööjõurendi ja värbamisettevõtte Finesta ekspert Kerli Kadak. „Üks suurem grupp sealt on 18-25 aastased noored, kes pole veel jõudnud selgusele, mida nad elus õppida ja teha tahavad. Neil pole veel peret ja pangalaenu, nad tahavad maailmas ringi vaadata, kuid samas tuleb ennast ka üleval pidada,“ selgitab Kadak lisades, et lühiajalised tööotsad võimaldavad noortel katsetada, mis neile sobib, mis mitte. „Need, kel on juba lapsed ja kodu, soovivad pigem stabiilsust,“ ütleb Kadak.

Samal ajal süveneb trend, kus paariaastaste lepingutega käivad välismaal tööl ka juhid ja kõrgel tasemel eksperdid. „Tavaliselt ongi nende töö seotud kindla ülesandega, nad lähevad käivitama mõnd projekti, välja töötama IT-süsteemi, ellu viima kampaaniat.“ Kadaku sõnul ei kardeta enam minna paariks aastaks elama hoopis teise riiki, teha seal tööd ja tulla tagasi. „Kodumaale naastes on neil alati uued põnevad väljakutsed ootamas. Aga me räägime ka väga hinnatud ekspertidest, kel suur erialane pädevus. Need inimesed on juba tööturul endale nime teinud.“

Vaiksed väikelinnad ei tõmba

Millised on piiri taga kõige ahvatlevamad ametid? „Noored tahavad tööd, kus saab suhelda: klienditeenindus kaupluses või kohvikus on atraktiivsem kui maasikate korjamine ja farmitöö, sinna noorsugu tööle ei meelita,“ teab Kadak.