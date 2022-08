Avasta Eestit: kas tead, kui palju on me kodumaal mehe- või naisenimega ja kuulsa linna nimega paiku?

Eestis puhkamisel on kindlasti vähemalt kaks head põhjust. Esiteks on igaühel kindlasti avastamata mõni huvitav paik. Kas sa oled oma silmaga näinud näiteks Ida-Viru karjääre? Teiseks on valitsev lennunduskaos toonud kaasa olukorra, kus võib ju suure kohvriga reisile minna, ent nii mõnigi kord võib sihtpunkti kohale jõuda ainult reisija, kui sedagi. Sellises olukorras on puhkamine Eestis kindla peale minek ja seiklusi ei jää samuti vähemaks.

Statistikaamet pani kaardile mõned võimalused, milliseid paiku Eestis külastada. Kui need kohad avastatud, võid järgmisena võtta ette näiteks ringreisi läbi kõikide samanimeliste asulate. Kõige rohkem on Eestis Vanamõisa-nimelisi asulaid, kokku 12. Järgnevad Mäeküla kümne ja Nõmme üheksaga.

Kokku on Eestis 23 kohanime, mis on omistatud vähemalt viiele asulale. Inimese nimedega asulaid on pea 200, kusjuures mehe- ja naisenimega asulaid on üsna võrdselt. Väike osa asulaid kannavad nimesid, mida võib anda nii mehele kui naisele. Kuigi asulatest on suurim Kristiine linnaosa, siis nimede statistika rakenduse järgi on enimlevinud asula nimed Anna, Marina, Margus, Anne ja Jüri.