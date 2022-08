Täna on airBalticu kampaania viimane päev: saadaval palju soodsaid lennupileteid

Läti lennufirma airBalticu kirsihindade kampaania veel kestab. Kuni 9. augusti südaööni saab broneerida soodsad piletid lendudele, mis toimuvad alates 16. augustist. Hinnad Tallinnast algavad 19 eurost ots. See on hea võimalus, et broneerida suvepikendus näiteks Kanaaridel, Dubais või Marokos.