Avastusretk vespaga: Mart Mikk toob päevavalgele Tallinna peidetud pärlid

Nii ongi lahendus kannatada ära, millal viimaks võetakse riigikogus vastu uus liiklusseadus, mille sõnastuses seisab juba 2019. aastast paragrahv, et B-kategooria loa omanik võib pärast 10-tunnise kursuse läbimist sõita A1 kategooria sõidukiga, ehk teisisõnu 125-kuubikulise mootorratta, rolleri või kuni 11 kilovatise kaherattalise elektrisõidukiga. Kursus on vaieldamatult ülivajalik, seevastu liiklus- ega sõidueksamit ei ole vaja uuesti sooritada. Usun, et just see asjaolu on olnud hirmutavaks takistuseks paljudele autojuhtidele, kes on unistanud suviseid ummikuid lõunaeuroopalikult elegantsel moel vältida. Ja mis veel siis, kui tegemist on rahvusvaheliseks stiiliikooniks kujunenud vespaga, mille laadimiseks kulub täpselt 10 sekundit: õhtul paned pistiku seina ja hommikul võtad seinast välja.

Tõsiuskse mootorratturi jaoks võib rollerini jõudmine veidi aega ja ümberhäälestumist nõuda, rääkimata olukorrast, kus vedavaks jõuks on 3,6-kilovatine elektrimootor, mis arendab kiirust 70 kilomeetrit tunnis ja sellisel režiimil saab ühe laadimisega läbida 70 kilomeetrit. Vespa Elettrical on olemas ka väiksem sõsar, mis liigub kuni 45 km/h. Pean siiski tunnistama, et ehkki mopeediga võib Eestis täiskasvanud inimene sõita juhilube omamata, tähendab kohalikku liikluskultuuri arvestades linnakiirusega sõit praktilises elus pidevat jalgujäämist ning närviliste kaasliiklejate ärritunud reaktsioone.

Niisiis, valisin välja viis vaatamisväärsust Tallinna erinevates nurkades, mis jõuaks ühe laadimisega läbi sõita.

Kadrioru kaponiir

Alustan kesklinnast ja Eesti ainukesest tobrukist. Mis asi on tobruk ja kus see asub? Selleks tuleb sõita Tuukri tänava kõige-kõige lõppu, üle ristumiste Pikksilma ning Kiikri tänavatega, kus tupikuga lõppevas Kadrioru-poolses otsas on väike parkla. Kaherattalised võivad parkida tasuta, autoga on vaja parkimiskell panna, sest usutavasti saab esimese objekti veerand tunniga uudistatud. Nüüd on vaja jätkata jala umbes 200 sammu mööda kõnniteed Pirita poole ning seejärel keerata pilk vasakule, mere suunas. Kas see on mingi nali? Miks on maa seest väjaulatuva kanalisatsioonikaevu meenutava betoonkobaka juurde lisatud metallist pidulik silt?

Tegu on Teise maailmasõja ajal Saksa sõjaväe poolt paigaldatud kaponiiriga Ringstand Regelbau 58c. Lihtsamalt väljendades on see 360° raadiuses toimiv betoonist tulepunkt, mis sai oma hüüdnime esmase kasutuskoha järgi Põhja-Aafrika linna lähistel peetud lahingutes. Tavaliselt peaks kaponiir maapinnaga tasa olema ning selle tagaküljel praegugi veidi nähaolev uks avanes otse kaitsekraavi. Sildilt võime lugeda, et erineva modifikatsiooniga Ringstande paigaldati erinevatesse riikidesse ühtekokku umbes veerand miljonit ja vastavalt vajadusele varustati need kas helgiheitja, kuulipilduja, granaadi- või leegiheitjaga, vahel lausa kergesuurtükiga. 1944. aastal võis Tallinna sadama piirkonnas selliseid kaponiire olla rohkemgi, tänase päevani on neist säilinud vaid üks. Põnev!