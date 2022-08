Koguperereisile neljarattalisega: millise autoga on kõige mõnusam automatkata?

Selleks et teha hea seltskonnaga pikem autosõit, mis sisaldab ka nõudlikumate teede läbimist ja kämpingukülastusi ning vahepeal isegi autos magamist, pole vaja just eraldi matkaautot, ent on siiski mitmed olulised nüansid, mis ka tavalise neljarattalisega automatkamise kordi mugavamaks muudavad. Nendest räägimegi.