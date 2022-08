Maailmakuulsad artistid kõigest laevasõidu kaugusel: vaata, millised staarid esinevad lähiajal Rootsis

Lennujaamas võib töötajate nappuse tõttu võtta julgestuskontroll tavapärasest palju kauem aega, tuleb ka lennujaama saabuda mitu tundi enne oma lendu. DFDS Groupi rahvusvahelise müügijuhi Enely Muna sõnul on hetkel laevaga sõitmine üks ohutumaid viise garanteerimaks, et sündmusele üldse jõuda. „See on suurepärane võimalus võtta ette üks autorännak, et külastada mitmeid ägedaid sündmusi ning ööbida autoga Rootsimaa looduses. Vaid 10 tundi meresõitu DFDS Paldiski-Kapellskär liinil ja Kapellskäri sadamast saab mugavalt suuri linnu läbimata liikuda maanteed mööda ürituspaika,“ räägib Muna.

Sind ootavad Ameerika staarid!

5.-6. augustil toimub Rootsis, Malmö linnas, kahepäevane festival Big Slap XL, kus esinevad maailmakuulsad artistid nagu Justin Bieber, Ameerika hip-hopi bänd Black Eyed Peas, Rootsis tuntust kogunud Newkid, Belgiast pärit duo Dimitri Vegas ja Like Mike, Lost Frequency, Martin Garrix, Otto Knows ja paljud teised artistid! Lisaks maailmatasemel esinejatele, ootab külalisi ka energia ja üllatustega täidetud lavašõu – see on festival, mis jääb pikaks ajaks meelde!

Külasta Rootsi teist kõige suuremat linna

Göteborg asub Lõuna-Rootsis ning on suuruselt teine linn Rootsis. Selles jõe suudme lähedal asuvas linnas esineb 10. augustil Briti populaarne laulja ja laulukirjutaja Ed Sheeran oma tuuriga „+-=÷x“. Oodata on nii tema hiljuti avaldatud laule, kuid kindlasti ei jää kuulmata ka tema läbi aegade kõige populaarsemad laulud.

Kohe peale briti tuuri lõppu toimub 11.–13. augustini Way Out West festival. Kui Ed Sheeran on tuntud oma popmuusika tõttu, siis Göteborgil on pakkuda elamusi ka teistsugust muusikat armastavatele inimestele – Way Out West festivalil mängitakse just indie rocki’i ja hip-hop'i.



Rända uuesti keskaega