Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Lääne-Virumaal peetakse Wähja festivali , kus tutvustatakse eestimaist jõevähki – kes ta on, kuidas püüda, valmistada ja süüa. Festivali sisustab kohaliku toidu laat tegevustega kogu perele ning sündmuse võtab kokku pidulik vähiõhtusöök kontserdi saatel, mille annavad Saara Pius ja Toomas Uibo. Sagadi mõisas on puupäevad mängude ja meisterdamisega, mis kõigile tasuta.

Saared on sel nädalavahetusel kohvikute ja mere päralt: Kuressaares toimuvad merepäevad , kus kontserdid väikesadamates on seljataga, ent ees festivali põhipäevad laadamelu ja esinejatega Raiekivi säärel. Hiiumaa on teatavasti kodukohvikute päevade sünnimaa ning praegu on kindlasti rohkesti neid, kes on juba mitmel pool kodukohvikuid nautinud, ent Hiiumaal veel mitte. Mine vaatama ja maitsma!