Tallink vedas juulis viimaste aastate rekordhulga reisijaid

Reisijate arv kasvas juulikuus enim Soome-Rootsi liinidel, kus tõus oli mullusega võrreldes 141,9 protsenti. Stabiilset reisijatearvu kasvu on näha ka ettevõtte teistel liinidel Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vahel.

Osaliselt on reisijatearvu kasv kindlasti tingitud sellest, et ettevõttel oli tänavu juulis sõitmas rohkem laevu. „Kuid tõenäoliselt on kasvu mõjutanud ka reisijate kindlustunde suurenemine pärast Covid-pandeemiast tingitud reisipiirangute kaotamist selle aasta kevadel ning viirusolukorra stabiliseerumist ettevõtte koduturgudel,“ seisab ettevõtte teates.