REISIIDEED | Üheksa suurepärast kohta, kuhu augustis puhkama sõita

Chicago on täis vaatamisväärsusi, nagu näiteks Millennium Park, legendaarne Wrigley Field ja uhked pilvelõhkujad. Miljonilinn sobib ideaalselt kultuuri nautimiseks ja ka põnevaks ostlemiseks. Chicago on hästi tuntud oma pesapalliarmastuse poolest. Samal ajal pakutakse seal ka rikkalikke muusikalisi elamusi, võib imetleda kuulsat arhitektuuri ja nautida suurepärast toitu.

Baskimaa kulinaarne pealinn San Sebastián asub Prantsusmaa piiri lähedal. Linn on kohalike seas väga populaarne ning seal on rahvusvaheline ja nooruslik õhkkond. Sinna ei tasu suunduda mitte ainult heade randade ja veespordivõimaluste, vaid ka hea toidu pärast. San Sebastiánis on mitu Michelini tärniga pärjatud restorani, ent maitseid ja hindu leidub igale huvilisele. Kaloreid saab kulutada jalgrattaga sõites või rannas asuva Urgulli mäe tippu ronides.

August on Portugalis puhkuste hooaeg. Seega võivad rannad olla ülerahvastatud. Ent ometi leidub terve hulk paiku, kus võib edukalt kombineerida ranna- ja linnapuhkuse. Pealinn Lissabon on täis ajalugu ning selle tänavatel on pakkuda mõndagi ostuhuvilistele ja ka muuseumisõpradele. Linn on segu rütmidest ja armsatest väikestest kvartalitest, mõnusatest väljasõitudest ja heast toidust. Isegi trammiga võib linnaekskursiooni teha. UNESCO kaitse alla kuuluv imeilus Sintra linn asub samuti rongisõidu kaugusel.

August on eriti Lõuna-Euroopas kohalike elanike puhkuste tõttu ülekoormatud. Seetõttu tasuks elamusi mujalt otsida. Põhjas on ju ka veel suvi ja sügisesed vihmad puhkusereise ei riku. Sihtkohti tuleks vaadata väljastpoolt kuumusest hõõguvaid linnu. Väikese planeerimisega on võimalik oma augustipuhkust nautida igas kohas.

August on Edinburghis festivalide ja arvukate sündmuste kuu, mistõttu tasub reisiplaanid aegsasti paika panna. Paljud festivalid kestavad peaaegu terve augusti, seega saab neist paljudel käia ühe ja sama reisi ajal. Edinburghis toimub sel ajal mitmekultuuriline Edinburgh Internationali festival, kunstifestival Edinburgh Festival Fringe ja rahvusvaheline raamatufestival. Kõige kuulsam sündmus on ikooniline muusikasündmus Edinburgh Military Tattoo, mida läheb igal aastal vaatama üle 200 000 inimese ja mida televisioonis edastatakse üle sajale miljonile vaatajale üle kogu maailma.

Käia võib Hiinalinnas ja õhtuti jalutada mööda romantilist rannapuiesteed. Päeva saab veeta ka Vancouveri kunstigaleriis või Bloedeli aias, mis on täis eksootilisi taimi. Populaarne Science World on koht, kus saab teaduse imesid näha ja neile lausa käed külge panna. Piknikutarbed võib varuda Granville Islandi avalikult turult, mis on täis juustu, mereande ja küpsetisi. Vancouverist on lihtne suunduda ka populaarsesse Capilano Suspension Bridge Parki.

Suvi on Vancouveris pigem leebe kui lämmatavalt kuum. Linna ümbritsevad mäed ja suurepärased rahvuspargid ning meri pakub palju võimalusi ümbruskonnaga tutvumiseks. Mitmekultuuriline Vancouver on tuntud oma maitsvate kalaroogade ja suurepäraste restoranide ning mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste poolest. Vancouveris on võimalik näiteks aerutada, matkata, rattaga sõita, ronida ja ujuda.

Chicagos on mitu suurepärast randa. Turistid võiksid end jahutada näiteks Oakwood Beachil, kus korraldatakse ka kontserte. Montrose Beachil on tasuta WiFi ja päikesevarjud. Rainbow Beach on aga ühendatud kauni aiaga.



London, Suurbritannia

London on suurepärane reisisihtkoht igal aastaajal. Suurlinn on täis tegevusi nii vihmastel kui ka päikesepaistelistel päevadel. August on Londonis kõige soojem kuu ja samal ajal kõige olulisem väliürituste korraldamise aeg. Kuna sel ajal on Suurbritannias koolivaheaeg, siis toimub hulgaliselt lastele ja kogu perele suunatud üritusi.

Augusti lõpus toimub Londonis Notting Hilli linnaosas Euroopa suurim tänavakarneval. Kolm päeva kestvat värvikate paraadidega festivali väisab igal aastal üle miljoni külalise. Thamesi lõunakaldal Southbankis toimuv Underbelly Festival Southbank pakub komöödiat, tsirkust, kabareed ja lasteetendusi. London Bridge City festival toimub London Bridge'i ja Tower Bridge'i vahelisel alal. Kavas on palju üritusi kogu perele, vabaõhufilmide seansse, elavat muusikat ja süüa saab maitsvat toitu.



Riia, Läti

Läti pealinn Riia meelitab oma augustikülalisi põhjamaise suvesoojusega. Peale linna vaatamisväärsustega tutvumise saab sel ajal Riias ka mitmesugustel üritustel osaleda. Augusti alguses saab Summer Sound festivalil kuulata nii Baltimaade kui ka välisartiste ning augusti keskel korraldatakse Riias suur Riia linnafestival (Riga City Festival), kus on palju kontserte ja muid üritusi, mida pakutakse igas vanuses huvilistele. Lõbus üritus kogu perele on ka Riiast alla saja kilomeetri kaugusel asuvas Cēsise lossis augusti lõpus korraldatav keskaja päev.

Riiast pole kuigi pikk tee Jūrmalasse või kümnete kilomeetrite pikkustele liivarandadele, mis veel augustikuuski kutsuvad suvesoojust nautima.



Lõuna-Aafrika

Lõuna-Aafrikas on august kevade algus ja eriti läänerannikul värvivad puhkevad kevadlilled kuivanud mulda, luues imelisi maastikke, mis juba kaugelt silma paistavad. Eriti loodusränduri jaoks on Lõuna-Aafrika sel ajal lausa paradiis.

Safarisõpradele on august suurepärane aeg. Siis on siin kuiv hooaeg ja loomad kogunevad suurte karjadena joomiskohtadesse, kus neid on hästi näha. Näiteks populaarses Krügeri rahvuspargis pole veel tegelik turismihooaeg alanud, mistõttu saab seal paremini looduse rahu nautida. Safarireisidele tuleks aga kaasa pakkida ka soojad riided, sest kuigi päevad on soojad ja päikeselised, võivad ööd üllatavalt külmad olla.

Augustis on võimalik näha ka Antarktikast Aafrika soojadesse vetesse rändavaid vaalu poegimas.



Buenos Aires, Argentina

August on Buenos Aireses vaikne aeg, kuna lõunapoolkeral talv just lõppeb ja kevad algab. Kevadlillede kogu värvikust saab aga täielikult nautida alles oktoobris. Linnareisija vaatevinklist on Buenos Aires kõige elavam just talvel oma vilka ööeluga. Õhk on endiselt jahe, ent temperatuur ei lange alla nulli.

Argentina on tangomaa. Buenos Aireses toimub augustis kahenädalane tangofestival: korraldatakse tantsu- ja muusikaüritusi üle kogu linna ja kursuseid ka päris algajatele. Festivali ajal korraldatakse tasuta kontserte, etendusi ning rahvusvahelisele tangovõistlusele tuleb kokku sadu tantsijaid üle maailma.