Lufthansa piloodid toetasid hääletusel palga nimel streikimist

97,6 protsenti hääletanutest toetasid streikimist. See aga ähvardab täiendavalt häirida lennureise kiirel suvepuhkuste ajal, sest mitu lennufirmat, sealhulgas Lufthansa on streikide ja tööjõupuuduse tõttu pidanud juba tuhandeid lende tühistama või edasi lükkama.

Siiski ei tähenda pilootide hääletus tingimata seda, et streik toimub. Pilootide ametiühingu Vereinigung Cockpit (VC) esindaja Marcel Groels ütles, et tegemist on signaaliga tööandjale, et palgaga seoses tuleb konstruktiivseid samme astuda. „Me näitame, et oleme valmis rääkima,“ lisas ta.