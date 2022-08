Mida teha, kui pagas on kadunud või lõhutud? Oluline on kiire tegutsemine ja oma õiguste teadmine

Õigeaegselt mittesaabuv pagas tekitab olukorra, kus reisija ei saa kasutada kohvrisse jäänud asju. Kui lennujaama pagasiletis õnnestub pagasi asukoht tuvastada, näiteks on see jäänud lähtekoha või ümberistumise lennujaama ning saabub järgmise lennuga, tuleb lihtsalt varuda veidi kannatust ning puudub vajadus kohvrisse jäänud esemete asendamiseks. Kui aga pagasi asukohta ei ole võimalik koheselt kindlaks teha, tasub lennujaamas küsida teavet selle kohta, millised on lennufirma reeglid antud olukorras toimimiseks . Näiteks, kas vedaja pakub reisijale vautšerit teatud rahasummaga, mille eest saab osta endale esmatarbekaupu vmt.

Kui pagasi hilinemine kestab niivõrd kaua, et reisijal on vaja osta rõivaid, jalatseid või muud hädavajalikku, võib reisija seda teha. Oluline on alles hoida kõik ostutšekid, et tehtud kulutusi tõendada. Kindlasti tuleks käituda mõistlikult ja soetada vaid neid esemeid, mis on tõesti hädavajalikud. Kui suuri kulutusi tasub sellises olukorras teha, paneb paika eelkõige Montreali konventsioon, mis on rahvusvaheline õigusakt ja kehtib ligikaudu sajas maailma riigis. Nimelt on konventsiooniga sätestatud lennuvedaja vastutuse ülempiir 1288 SDRi, mis on rahvusvaheline valuutafondi arveldusühik ja vastab ligikaudu 1550 eurole. Antud summa kehtib reisija kohta. Kui reisija pagasi väärtus on kõrgem, tuleks uurida lennuvedajalt pagasi erideklareerimise võimaluste kohta.