Ideedepuudus kallal? 13 asja, mida Euroopas reisides kindlasti teha tasub

Gordon's Wine Bar on selline koht, mis paneb inimesi vihmast päeva soovima. Londoni vanim veinibaar on ka paljude kohalike lemmik. Baaris on lauad, millel asetsevad üksikud küünlad, mis loovad mõnusa õhkkonna veini ja heade snäkkide nautimiseks. Suveõhtutel meelitab inimesi baari terrass.

Šoti mägismaa on müstiline. Sealsed soojad värvid, rahulik õhkkond ja iidsed metsad pühivad muremõtted kiirelt peast. Forteri lossis on võimalik läbi elada iidsete Šoti hõimude elu. Lisaks on seal võimalik nautida suurepäraseid vaateid, jalutada huvitavatel radadel ja tagasi jõudes nautida kuuma vanni.

Järv asub ühes Austria maakohas. Kuigi talv on Austria külastamiseks kõige populaarsem aeg, tasub Altaussee järve külastada just suvel. Siis võimalik mööda Alpe matkata, nautida kauneid lillevaipu ja imelisi vaateid mägedelt. Peale matka saab ennast värskendada, tehes Altaussee järves üks värskendav suplus.

Inglismaal asuv kaitseala on kaetud lilla kanarbikuvaibaga ja täidetud metsiku rosmariini lõhnaga. Pärast päikeseloojangu ajal ratsutamist saab lõõgastuda hotellis The Pig in Brockenhurst. Pärast sooja vanni on mõnus võtta paar kokteili ja sõpradega kaminatule paistel kaarte mängida.

Tegu on paljude lemmikvaatamisväärsusega terves Euroopas. Selleks, et Londoni Toweri külastamist nautida, ei pea sugugi ajaloonohik olema. Seda tänu beefeateritele, kes Toweri alasid valvavad ja seal tuure teevad. Nad teavad kõigest, mis kindluses toimunud on ja räägivad sellest kaasahaaravalt.

Kui jalutada Rooma foorumi varemete juures, ei pruugi mõttesegi tulla, et jalge all võib peituda veel üks linn. Seal asuvad mõned vähem tuntumad vaatamisväärsused. Isegi kui ajaloole keskendunud ekskursioonid pole need, mida otsid, siis tasub kasvõi üksi hämarates koridorides ringi vaadata.

Muusika on üks Viini lahutatumaid osasid. Külalised saavad seal kuulda nii Haydeni, Mozarti, Beethoveni, Brahmsi, Mahleri kui ka Schuberti ja Straussi loomingut. Linna kõige legendaarsemad ooperimajad on Staatsoper ja Theater an der Wien.

8. Zaandami huvitav arhitektuur

Kui külastad Amsterdami, siis tasub ühel päeva võtta ette retk lähedal asuvasse linna Zaandami. Linn on koduks omapärasele arhitektuurile. Linn asub Zaani jõe kaldal. Läbi tasub põigata ka erinevatest baaridest, restoranidest ja poodidest.

9. Külasta Istanbuli Printsi saari

Lühikese praamisõidu kaugusel Kabataşi sadamast asuvad vähe tuntud saarekesed, millel viibides tundub nagu oleks ajas tagasi rännanud. Kõige suuremal neist, Büyükadal, asuvad hobusevankrid, vanad villad, mis on mattunud visteeria taimede alla ja mõned tiigid, kus ujuda. Saare kõige kõrgemast punktist avaneb imeline vaade, kust paistab ka Istanbuli siluett.

10. Imetle Stockholmi metroojaamades olevat kunsti

Stockholmi metroosüsteem on väidetavalt maailma pikim kunstigalerii. See on peaaegu 100 kilomeetrit pikk. 90 jaama sajast on kaunistatud seinamaalingute, mosaiikide, skulptuuride ja muuga. Erinevaid jaamu võib lausa mitmeid tunde külastada, sest vaatamist on väga palju. Mõistlik on uurima minna aga siis, kui pole tipptund — nii on võimalik rahus kunsti nautida. Kindlasti peaks nägema T-Centraleni ja Kungsträdgårdeni jaamu sinisel joonel ja punasel joonel on tuleb külastada kindlasti Stadioni, Mörby Centrumi ja Tekniska Högskolanit.

11. Kuula Lissabonis fadot

Fado on Portugali rahvuslik muusikastiil, mida enamasti mängitakse 12-keelelise kitarriga. Laulude teemaks on sageli saatus, õnnetu armastus ja nostalgia. Fado sai alguse 19. sajandil Alfama linnaosas. Tänapäeval on kahte tüüpi fado klubisid: professionaalsed adega típicas ja amateur tascas. Esimesse neist on vaja teha broneering. Nendes saab enamasti etenduse kõrvale nautida ka õhtusööki. Seal esinevad Portugali kõige kuulsamad fado esitajad. Teises aga ei tea kunagi, kes esinema juhtub, kuna tegu on vabalavaga. Seal aga võib teha väga huvitavaid avastusi.

12. Vaata Lapimaal virmalisi

Vaata Lapimaal virmalisi või vähemalt sõida kaarikus, mida veavad põhjapõdrad. Hoia kaamera valmis, et imelised hetked jäädvustada. Isegi kui virmalisi ei õnnestu näha, siis saab ennast pärast üles soojendada kuumas Soome saunas.

13. Sõida jalgrattaga mööda Amsterdami kanaleid

Amsterdam on linn, mida on parim avastada ratta seljas. Linnaelanike jaoks on jalgrattaga sõitmine elustiil. Rendi ratas ja sõida kuulsate kanalite ääres. Imetle 17. sajandist pärit maju ja veeteid. Teine võimalus on sõita läbi Vondelparki, kus on eriti ilus kevadel ja sügisel. Ära unusta rattaga sõites kätega suunda näidata, kui oled tee peal ja ära jää keset jalgrattateed seisma.

Allikas: cntraveler.com