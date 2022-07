Nordica lisab sügisel sooja ilma otsijatele lennuplaani kolm uut sihtkohta

Alates 18. oktoobrist on võimalik kodumaise vedajaga lennata Tallinnast otse kolme kõige populaarsemasse sihtkohta Egiptuses ja Kanaari saartel. Laupäeviti lennatakse Tenerifele, teisipäeviti ja reedeti Hurghadasse ning neljapäeviti ja pühapäeviti Sharm El Sheikhi. Lende hakatakse opereerima mugava 180-kohalise Airbus 320 lennukiga, mille reisijatesalong on läbinud täieliku uuenduskuuri.

Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on tegemist ettevõtte kevadel välja öeldud uue ärisuuna käivitamisega. „Areneme lennufirmana pidevalt ja tšarterlendude pakkumine Airbus 320-ga on meie jaoks loomulik jätk senisele äritegevusele. Hea meel on tõdeda, et meie esimene Airbus leidis rakenduse just Eestis. Usume, et kodumaise ettevõttena suudame eeloleval talvel koostöös TEZ Touriga pakkuda eestimaalastele väga head teenust ja mugavaid lennuaegu puhkusereisideks.“