Streigi tõttu on Lufthansa tühistanud täna pea kõik lennud Frankfurdi ja Müncheni lennujaamades. Lufthansa tõdes, et tänane oli „kurb päev“ puhkajatele, kes ei saanud streigi tõttu lennata. Lennufirma lisas, et streik on ebavajalik ja ebaproportsionaalne. Lufthansa hoiatas, et kolmapäevane streik võib veel neljapäeval ja reedel põhjustada üksikuid lendude tühistamisi või hilinemisi.