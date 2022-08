VIDEO | Avasta Eesti rahvuspargid, kus saad nautida mitmekesist puutumata loodust

Eesti suurimast ja vanimast Lahemaa rahvuspargist leiad piki poolsaari looklevaid kiviseid ja liivaseid rannaalasid ja loopealseid. Lahemaa on Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid, kus elab palju suuri metsloomi. Populaarsed on ka Lahemaa 4 suurt mõisakompleksi.

Soomaa on mõnus paik raba- ja kanuumatkadeks. Kõige põnevam aeg Soomaal on suurvesi ehk viies aastaeg, mil kõik madalamad metsad, teed ja õued on üle ujutatud ja liigeldakse vaid vett mööda.

Vilsandi ootab hülge- ja orhideehuvilisi. Seal asuvad suurimad hallhüljeste lesilad ja rikkalik merelinnustik. Avastamist ootavad ka kivististerohked paeastangud.



Karula on kõige väiksem rahvuspark, mille kuppelmaastiku on kujundanud mandrijää ja küngaste vahel on peidus umbes 40 järve. Karula väärtuseks on pärandkultuurmaastikud.