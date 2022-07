Otsid vahvat tegevust kogu perele, aga raha napib? Tasuta seikluspargid Eestis, kus aeg lausa lendab

Ilma rahata seikluradadel on üks omapära — need on madalad. Kuna treenereid pole ning turvavarustust rentida ei saa, on need ehitatud maast just nii kõrgele, et maha potsatades viga ei saaks. Siiski tuleb seal ettevaatlik olla ja lastel silma peal hoida.

Seiklusrajal ronimine parandab tasakaalu, koordinatsiooni, lihastööd ja aitab kaasa liikumisharjumuste tekkimisele: kogemused näitavad, et lapsed ei tüdine ja pigem naudivad seda pingutust.

Harjumaal

Ääsmäe külaplatsi madalseiklusrajal on 8 platvormi, kust leiad ka laste lemmiku, ahviraudtee! Ja muidugi on seal palju keerulisi elemente nagu siksak-kiiged, liikuvad palgid, hobusejalused ja palju muud. Aadress Ääsmäe küla, Kopli tee 2.

Aegviidus on samuti tasuta seiklusrada, mis asub üsna raudteejaamast jalutuskäigu kaugusel külaplatsil. Seal juures on ka väike mänguväljak, kus pere pisemad saavad aega veeta, kuni ronimisfännid puu otsas end proovile panevad. Kusjuures sealne ahviraudtee on piisavalt kõrge, et ka täiskasvanud tuules vuhiseda saaks. Raskema kehakaalu juures võib olla muidugi oht tagumikuga maad kraapida.

Nelijärve puhkekeskuse alale on ehitatud mitmed takistused erinevatest köitest, võrkudest ja trossidest kuni 1 m kõrgusel maapinnast. Lisaks 2 trosslaskumist. Sinna on oodatud igas vanuses ronijad, et oma osavus, jõud ja tasakaal proovile panna.

Saue madalseiklusrada on mõeldud 6-12aastastele, kus on redelid, võrk- ja laudsild, püstpalgid, ahviraudtee ja liikuvad platvormid. Aadress on Saue, Vana-Keila mnt 3c.

Laagris on Nõlvaku madalseiklusrada kogupikkusega 70 meetrit, kus on 7 platvormi, 8 elementi. See rada sobib ka lasteaiaealisele. Aadress on Laagri, Kaselaane 1a.

Sakus, aadressiga Tallinna maantee 10 on nii lasteaia- kui ka koolilastele mõeldud seikluspark, kus saab ületada rippsildu, takistusi ja teha õhulendu mööda ahviraduteed.

Kiilis aadressiga Pargi 4 on madalseiklusrada.