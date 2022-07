Lähed suvepealinna puhkama? Mõnusa atmosfääriga kohad Pärnus, mida tasub kindlasti külastada

Supeluse suvepromenaad

Supeluse tänav koos seal asuvate restoranide ja kohvikutega moodustab Supeluse suvepromenaadi, millest on saanud üks Pärnu kui suvepealinna sümboleid. See on tänav, mida mööda saab kõndida kesklinnast randa ja tagasi ning kus toimuvad ka tänavafestivalid. Kuna siin liigub palju rahvast, siis muutub Supeluse tänav suvel jalakäijate tänavaks.

Mõnusa atmosfääriga kohvikuid, restorane ja istumispaiku jagub siin igale maitsele. Supeluse tänava alguses on näiteks koht nimega Poisi Eine, kust saab osta vrappe, burgerit ja poket. Selle vastas asub Oliveri Aiakohvik, kus pakutakse grillmenüüd ning kus laudu ja istumiskohti jagub ka suurematele seltskondadele. Eriti meeldib see koht lastega peredele, sest Oliveri Aiakohvikus on suur laste mänguväljak. Uudisena peaks Oliveri Aiakohviku kõrval sel suvel uksed avama 180-kohaline suverestoran Miami. Millal täpsemalt restoran avatakse, on praegu veel saladus.

Mööda Supeluse tänavat edasi jalutades jääb tänava äärde alati maitsvaid roogasid pakkuv kohvik Supelsaksad. Kohe vastas on Karusselli puhvet, mis on üks põhilisi õhtuseid kogunemispaikasid. Kaugele ei jää ka Kunstnike maja, kus alatasa on midagi põnevat toimumas.

Sealt edasi liikudes jõuame Villa Wessetisse, mis on suvisel ajal pidevalt külastajatest pungil. Villa Wesset on hotell, kus asub restoran, mis suvel laieneb ka tänavale. Wessetist leiad tipptasemel road, lisaks valmistatakse seal häid kokteile ja seal on mõnus suveõhtuid nautida.

Wessetist üle tee jääb suur Pärnu rannapark, mille rajamist alustati juba 1882. aastal. Siin on äraütlemata mõnus jalutada nii päeval kui ka õhtul. Tunne rõõmu iidsetest alleedest, imetle lilli ja purskkaevusid, korralda üks õdus suvepiknik või tee tutvust vahvate mururoheliste elevantidega, kes puhkajate rõõmuks siia on toodud.

Pärnu rand ja rannapromenaad