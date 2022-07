Rahusõnum maailmale: kuulsa Viini muuseumi Albertina katusele paigaldati hiiglaslik puuris revolver

See kolm meetrit kõrge kunstiteos, mis on nime saanud John Lennoni laulu järgi, on Horvaatia kunstniku Vladmir Dodig Trokuti töö. 2018. aastal meie seast lahkunud kunstnik ütles oma töö kohta, et see on suunatud mitte ainult vägivalla ja sõdade vastu, vaid ka eraisikute relvaomamise vastu, mis USA-s igal aastal uusi kohutavaid insidente põhjustab. Albertina muuseum Viinis on paik, kus toimuvad vastuolulised arutelud ja kus näidatakse, milline on kunsti roll aktuaalsete küsimuste juures, seega valiti just Albertina revolvri asupaigaks ja jääb selleks oktoobrikuuni.