TASUB TEADA | Mis on pakettreisija õigused, kui reisikorraldaja rikub lepingut või tekib muu kahju?

Lihtsustatult on pakettreisileping leping, millega reisikorraldaja kohustub korraldama reisijale pakettreisi, mille eest reisija maksab reisikorraldajale reisitasu. Pakettreisilepingule kohalduvad võlaõigusseaduse 44. peatüki sätted (VÕS § 866 jj). Teisisõnu, seadusandja on pakettreisilepingule näinud ette eraldiseisva regulatsiooni, millest pakettreisi puhul lähtuda. Oluline on siinkohal teada, et lepingus kõik eelnevalt viidatud peatükis sätestatud reisija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on tühised. See tähendab, et reisikorraldaja ei saa lepingus näiteks kokku leppida, et välistab mingis ulatuses oma vastutuse, kui seadus reisikorraldaja vastutuse selliseks olukorraks ette on näinud.