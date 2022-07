Rongireiside uus tulek: Saksamaal saab raudteed mööda reisida ülisoodsalt ja samas nautida tõelist luksust

Mugavad tugitoolid ja tasuta cappuccino

Uhiuus Deutsche Bundesbahni ehk Saksa Raudtee lounge Frankfurdi rongijaamas pakub reisijatele tõelist luksust. Tuleb tunnistada, et ka rongiliiklus ei pääse praegusel ajal teatud kaosest ja võib juhtuda, et rong on üldse plaanist maha võetud või hilineb märgatavalt — kuid siis ei pea enam niisama passima, vaid saab suunduda äsja avatud rongijaama lounge`i, mis valmis hiljuti ümber ehitatud jaamas reisikeskuse kohal suures saalis ja seal ühendada meeldiv kasulikuga. Nagu lounge`i puhul tavaks, ei pääse sinna aga mitte igaüks, seega praegu pakkumises olevate 9-eurose piletiga jääb ukse taha. Teenust kasutada saavad need, kes sõidavad rongidega palju ja on aasta jooksul kogunud niinimetatud staatuspunkte ja ka need, kellel on kehtiv esimese klassi kaart. Nemad võivad kaasa võtta ka oma saatja, kellega koos reisivad. Ka need, kes on ostnud endale terve aasta kehtiva kaardi Bahncard 100, mis maksab 4000 eurot ja kehtib sõiduks teises klassis, on lounge'i teretulnud.

Koos uhiuue Frankfurdi rongijaama lounge`iga on tänaseks Saksamaal 15 moodsat raudteejaama lounge'i, suurematest linnadest loomulikult Berliinis, Hamburgis ja Münchenis. Neis leiab bistro-, vaikuse- ja tööala, kus sisekujunduses on kasutatud palju puitu ja sooje värve. Töötsoonides on hulgaliselt pistikuid laadimiseks ja kõrgete töölaudade kõrval ka mugavad pehmed punased ja hallid tugitoolid, kus varjatuna võõraste silmade eest võib rahulikult puhata. Peale selle pakutakse lounge`ides tasuta ajalehti, jäätist, kohvi ja loomalihasuppi.