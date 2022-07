LISSABON | Valguse linn, kus päike paistab ligi 220 päeval aastas

Lissaboni võib nautida vägagi hästi jalgsi ringi liikudes, seega pole enamikel juhtudel kohalikku transporti kasutada vaja. Hoidke oma asjadel silma peal, sest rahvarohketes kohtades tegutsevad taskuvargad. Portugalis on tavaline, et restoranides pakutakse teile „entradaseid“ ehk „eelroogasid“, näiteks oliive, kitsejuustu ja leiba. Kehtib reegel, et kui te neid ei puutu, siis te nende eest ei maksa. Nii et kontrollige hoolikalt arvel, kas teil tuleb tasuda vaid selle eest, mida te tarbite, et vältida segadust ja ettekandjate halvustavaid pilke.

Parim aeg külastamiseks on kevadel märtsist maini, või sügisel septembrist novembrini, kui ilm on meeldiv. Talvekuudel on sageli pilves või sajab vihma ja Lissabon võib tunduda kummituslinnana. Suvisel turismi tipphooajal võib temperatuur olla ebamugavalt kuum, rahvamassid on tavalised ja majutuskohti võib olla raske leida (lisaks on hinnad kõrgemad). Kui festivalid on teie teema, siis külastage Lissaboni kindlasti juuni keskpaiku. Pühapäeval, 13. juunil on Püha Antoniuse päev - Lissaboni kõige armastatum püha, mil terve öö on täis paraade, tantsu ja rohkelt grillitud sardiine.

Lissabon on vaieldamatult Lääne-Euroopa kõige alahinnatum pealinn. See on ka üks mandri vanimaid linnu. Lissabon asutati esimest korda 1200 eKr kaubandussadamalinnana. Suurem osa vanast linnast hävis 1755. aasta maavärinas. Kuid tänapäeval „valguse linn“ õitseb ja päike paistab ligi 220 päeval aastas. Viimase 50 aasta jooksul on selle rahvaarv ja iga-aastased külastajad enam kui kahekordistunud, kuna ülejäänud maailm avastab, mida sellel linnal pakkuda on. See on koduks koloniaalarhitektuurile, muuseumidele ja isegi omalaadi muusikažanrile. Hüppa ikoonilise kollase trammi peale ja näe kindlust, elavat veekogu või värvilist munakivist tänavate labürinti. Lissabon pakub ka õhtustamisvõimalust viies Michelini tärni restoranis. Öösel võite puhkama suunduda mõnda hostelisse, kaunisse butiikmajja või 16. sajandist pärit viietärnihotelli.





Valuuta: Euro

Keel: Portugali keel

Suunakood: +351 21

Pealinn: Lissabon





„Ma ei räägi portugali keelt“- Nao falo portugues





„Kus on…“- Onde está





„Aitäh“- Obrigada





Kuidas ringi liikuda?

Rongid: Rongid (CP), mis ühendavad suuremaid ja ümberkaudseid linnu, on tiheda graafikuga, usaldusväärsed ja taskukohased. Pileteid saab osta jaamades, internetis või Comboios de Portugal rakenduses. Metroo (Metro Lisboa) on sama kasutajasõbralik. Seal on neli värvilist liini. Punane liin sõidab lennujaamani ja üksikud sõidud maksavad alla 2 euro. Ärge unustage oma pileteid enne rongile minekut valideerida ja hoidke need alles, kuni sõit on lõppenud.





Bussid: Lissaboni bussisüsteem (Carris) sõidab ööpäevaringselt ja hõlmab kahte elektrilist trammi (sealhulgas ajaloolisi kollaseid trolle) ning köisraudteed. Ühe sõidu hind on 2 eurot.





Taksod: Lissabonis on taksosid palju ja kindlasti leidub taskukohaseid, kui te ei sõida nendega tipptunnil. Sõiduhinnad sõltuvad sellest, kuhu te lähete, mis kellaaegadel te sõidate ja kui palju pagasit teil kaasas on. Coopi taksod on tavaliselt kõige usaldusväärsemad. Võtke alati kaasa sularaha, sest krediitkaarte ei võeta alati vastu. Sõidujagamine: Lissabonis on saadaval nii Uber kui ka Hispaania sõidujagamisfirma Cabify, mis on sageli odavam kui Uber. Lennujaama saabudes järgige Uberi pealevõtmiskoha viitasid.





Mida Lissabonis teha?





Külasta fado muusika etteastet

Portugalile iseloomulik fado on muusikastiil, kus kantri ja bluus kohtuvad ooperiga. Laulud on traagilised ja jäävad kummitama, kuid neid lihtsalt ei mängita ette, vaid kantakse ette võimsalt elavana. Alates oma sünnist 1830. aastatel on fado esituse vaatamisest, mis toimub traditsioonilistes baarides ja restoranides nagu Tasca Do Chico, saanud Portugali tähtis ajaviide.





Mosteiro dos Jeronimos

See UNESCO poolt tunnustatud maailmapärandi objekt on nii suurejooneline kui kloostrid olla saavad. Raske on ette kujutada, kuidas mungad selles 16. sajandist pärit paleekompleksis vaesuslubadust andsid. Veelgi raskem on ette kujutada, et see õrnade kaunistatud kivitöödega klooster elas üle 1755. aasta maavärina, kuid nii see siiski oli. Siin asuvad mitmed Portugali ajaloolise eliidi hauakambrid - nii luuletajate kui maadeavastajate.





Oceanário de Lisboa

Kuigi see ei asu jalutuskäigu kaugusel kesklinnast, on perekondadele ja kõigile, kellel on huvi merebioloogia vastu, kohustuslik külastada Lissaboni auhinnatud akvaariumi. Selle 7 000 000 liitri suuruses soolase vee akvaariumis elab üle 8000 asuka. Ajutised eksponaadid, sealhulgas Takashi Amano (maailma juhtiv „veearhitekt“) loodud veealused metsad, on sama meeldejäävad.





Proovi ginjinhat

Ginjinha on magus kirsilliköör, mis leiutati Lissabonis, kus see on tänapäeval praktiliselt põhitoiduks nagu sardiinid. Kõige populaarsem koht, kus seda juua saab, on A Ginjinha baar, mis on Rossio raudteejaama kõrval asuv baar. Seal ei ole istekohti, vaid väike hulk kohalikke, kes segunevad uudishimulike turistidega.