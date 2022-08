Avasta Eestimaa imelised mõisad! Viis mõisa, mida kindlasti võiksid veel sellel suvel külastada

Luke mõis – koht, kuhu võid jätta oma südame!

Praegu on Luke mõisa uhkuseks kaunis neobarokkpark. Parki kaunistavad erinevatel kõrgustel paiknevad terrassid ja väga omapärase kujuga pügatud puud. Üht terrassidevahelist trepikäiku ääristavad uhked betoonist lõvikujud. Vaatamisväärne on ka stiilne ajalooline restaureeritud aednikumaja, viinaköögi töölistemaja ja valitsejamaja. Viinaköögi töölistemajas on end sisse seadnud Luke mõisa käsitöökoda, kus saab osaleda töötubades. Veel saab pilgu peale heita põnevale taastatud tiikidesüsteemile.