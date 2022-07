Täna on Kadrioru pargi sünnipäev: osale lossiaiamängudel ja kuula õhtul kaunist kontserti

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Kadrioru park Tallinna roheline süda, kus lisaks imelisele maastikuarhitektuurile on saanud juba kolme sajandi vältel nautida ka kultuuri ja kunsti. „Ka täna, Kadrioru lossi- ja pargiansambli sünnipäeval saavad linlased ja linnakülalised osa paljudest põnevatest ja harivatest tegevustest, mis toimuvad nii siseruumides kui ka õues,“ sõnas Svet. „Ent tänase kuuma ilmaga palun kõiki pargi külastajaid võimalusel hoida varjulisse kohta ja tarbida palju vett. Kadrioru pargi avalik veekraan asub Mikkeli muuseumi ja Lastemuuseumi Miamilla vahelise tee ääres.“

Sünnipäeva kava algab täna keskpäeval lõbusate ja seiklevate lossimängudega – toimuvad meisterdamistoad ja mängud kogu perele muuseumides ja pargis. Osalemine on tasuta! Mängude alguspunkt on Kadrioru lossi ees. Lastega peredele mõeldud maastikumäng on inspireeritud näitusest „Stiilsed asjad“. Nii on erinevatel aegadel igapäevased asjad erinevad välja näinud – vastavalt ajastu moele ja tehnoloogia arengule. Kui erinevaid punkte läbida, siis saab avastada, milliseid esemeid eri ajastutel kasutati ka Kadrioru lossis.