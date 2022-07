TOP 5 | Need on Euroopa kõige kaunimad rannad, mida sel aastal külastada

Larnaca, Küpros

Kõige kuulsamaks rannaks Larnacas on Finikoudes, millele on südalinnast kõige lihtsam ligipääs. Mööda rannajoont jooksvalt tänavalt leidub palju erinevaid kohvikuid, poode ja restorane, mis muudavad piirkonna mõnusalt elavaks!

Sealne rand on täidetud imeliselt pehme liivaga ja veemõnusid saab nautida täielikult selges vees. Finikoudes on saanud endale ka nn sinise lipu märgise, mis tähendab, et ranna puhtus ja ujumisvee kvaliteet on nende jaoks täielik prioriteet.

Rannast saab rentida nii päikesevarje kui mugavaid lamamistoole, lisaks pakutakse erinevaid tegevusi ka aktiivsema eluviisi harrastajatele. Loomulikult on rannas olemas ka tualetid ning kabiinid duši all käimiseks ja riiete vahetamiseks. Finikoudes on rand, kuhu sobib väga hästi tulla terve perega!

Porto, Portugal

Porto ei pruugi ise parimate randade poolest ju esirinnas olla, kuid selle lähedusest võib leida mitmeid ilusaid randu. Imelise rannapäeva saab veeta näiteks Praia do Senhor da Pedras, kuhu saab Portost mugavalt rongiga. Ka see sinise lipu märgiga rand on kuulus just oma puhtuse poolest. Rannast ei puudu ka baar ning restoran.

Lisaks on Praia do Senhor da Pedras kuulus ka sealsete piltilusate päikeseloojangute poolest.

Split, Horvaatia

Üks maailma kõige kaunimatest randadest asub Spliti lähistel Braci saarel. Rand laiub pisikesel saaretipul ning just kuju muudab selle väga omapäraseks. Kristallselge vee toonid varieeruvad tumesinisest türkiisini.

Tänu ranna unikaalsele kujule ei tule seal kunagi tuule pärast muretseda, vaid igaüks leiab seal päevitamiseks just endale sobivate tingimustega koha. Lisaks saab harrastada meelepärast veesporti või einestada suisa kahes erinevas restoranis. Splitist Golden Horni Braci saarele sõidab praam vähem kui tund aega, kirjutab BlueWings.

Kopenhaagen, Taani