Reisitõrke kindlustuskaitse on aina populaarsem: kolm soovitust, kuidas end lennukaoses veelgi turvalisemalt tunda

Puhkusereiside kõrghooaeg on käes, ent juunis alanud kaootiline aeg lennunduses veel raugemise märke ei näita. Sellest tulenevalt on inimesed hakanud hoolikamalt kindlustustingimusi lugema, et leida võimalus, kuidas oma reisikindlustuspakett veelgi raudkindlamaks muuta.