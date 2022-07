Kuidas muretult puhkust nautida? Kaheksa nõuannet abivahendiga reisijale

See soovitus on kohane just siis, kui tegu mitmepäevase reisiga, kus kavas ekskursioonid ja vaatamisväärsuste külastamised. Soovitan võimalusel üürida kaasavõtmiseks elektrilise ratastooli või miks mitte invarolleri. Päev otsa kepi või karguga liikumine on ebamugav ja koormav. Selle asemel võiks õues ringi sõita ratastooliga ja kui on aeg mõnda muuseumisse sisse astuda, siis kepi või kargu järele haarata. Tänapäeval on olemas kompaktseid kokkuvolditavaid elektrilisi ratastoole, mida saab mahutada isegi sõiduauto pagasiruumi.

Kes liiguvad ringi abivahendiga, mis on varustatud õhkrehvidega, siis soovitan võimalusel varuks kaasa võtta lisapaari siserehve. Reisi ajal on sõitmist rohkem, abivahendiga läbitakse pikemaid distantse kui tavaliselt ja võõrsil viibides ei oska ka teeolusid ja ootamatusi ette näha.

Ratastoolide ja kärude kasutajatel tuleks kontrollida õhkrehvide rõhku ja pidurite korrasolekut. Kui mõni detail või kinnitus kipub logisema, siis see enne teele asumist kinni keerata. Töökorras abivahend on väga oluline, sest eks reisil tahaks inimene nautida ümbrust ja kogeda positiivseid emotsioone, mitte muretseda ja tegeleda remonditöökoja otsimisega.

See soovitus sobib muidugi kõikidele reisisellidele, kuid abivahendiga liikuval inimesel on eriti oluline oma reisiplaan paika panna. Läbimõtlemist vajavad küsimused, kuhu minna ning millise transpordiga, millised on sihtkohas abivahendiga liikumise tingimused, kes kaasa kutsuda ja kas ta üldse saab tulla. Oluline on ettevalmistustega õigel ajal valmis olla ja see puudutab ka abivahendit - näiteks kui on vaja abivahendit enne reisi hooldada või remontida, tuleks aeg selleks aegsasti kokku leppida. Kui on tarvis veel reisi õnnestumiseks midagi muretseda, ei maksa seda jätta viimasele hetkele.

4. Kontrolli akude pidavust

Neil, kes kasutavad liikumiseks skuutrit või elektrilist ratastooli, on äärmiselt oluline laadida abivahendi aku enne kodust väljumist täis. Mitmepäevasele reisile minnes tuleks laadija kindlasti kaasa pakkida. Sarnaselt mobiiltelefonidele vananevad ka abivahendite akud ning siis ei saa enam liikuda nii pikkasid vahemaid kui varasemalt. Tuleks meeles pidada ka seda, et akud tühjenevad kiiremini, kui sõita pehmel pinnasel, künklikul või ülesmäge teel. Akut mõjutab ka temperatuur - nii külm kui kuum ilm tühjendavad aku tavapärasest kiiremini.

5. Abivahendite lisavarustus teeb reisimise lihtsamaks

Liikumisabivahendite juurde saab hankida erinevaid lisaseadmeid, mis muudavad puhkusereisi mugavamaks. Kui on minek ebatasasele maastikule, näiteks metsarajale või hoopis vanalinna munakividega kaetud tänavatele, siis on hea appi võtta ratastooli ette kinnituv suur lisaratas. Sellega saab muuta sõiduvahendi kolmerattaliseks ja nii on tunduvalt hõlpsam konarlikul teel edasi pääseda ja manööverdada.

On olemas elektrilise jõuvõimendiga lisarattad manuaalsele ratastoolile, nendest on abi just pikkadel distantsidel ja eriti neile, kel käte liikuvus ja jõudlus on piiratud, kuna need kergendavad edasiliikumist. Lisarehvidest juba oli juttu, kuid saada on ka torkekindlaid välisrehve, mille sisepind on valmistatud tugevdatud kevlarist.

Eelpool loetletu kõrval leidub hulganisti teisi tarvikuid, näiteks ratastooli raami külge kinnitatavad kotid, kuhu on käepärane panna dokumendid. Joogitopsihoidjad, päikesevarjud, spetsiaalsed vihmakeebid, mis katavad nii toolis istuja kui tema abivahendi. Esmapilgul ei pruugi need vahendid esmatähtsad tunduda, aga tegelikult annavad need igapäeva tegevustes ja toimetamistes oluliselt mugavust juurde. Kui on reisile minek, tasub abivahendikeskuse klienditeenindajatega nõu pidada, mida võiks hankida, et saada võimalikult mõnus reisikogemus.

6. Tutvu teenuspakkujate võimalustega erivajadustega inimestele