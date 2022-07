Mida teha algaval nädalavahetusel? Vaata järele!

Sel nädalavahetusel on valik ühelt poolt tõeliselt raske: ees ootab hulk ägedaid tegemisi öölaadast metsas retromootorrataste kogunemiseni. Samas on valik ka kerge, sest põnevaid sündmusi on sedavõrd rohkelt, et saab valida ainult endale sobiva reisisuuna, köitva sündmuse leiab igal juhul!