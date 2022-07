Plaanid reisida Itaaliasse? Loe, milliseid hõrgutisi seal kindlasti proovima peaks

Milano

Toidusõprade jaoks võrdub Milano tihti linna nime kandva risottoga: velvetine safraniga roog, mis on samal ajal nii lihtne kui luksuslik. Kuid see ei ole sugugi ainus risotto, mida Milanos viibides nautida, sest kohalikud kasutavad oma retseptides kõiki erakordselt maitsvaid toiduaineid alustades pestodest ning lõpetades kalmaaridega. Külastamiseks on avatud ka mitmeid kõnealuse roa fookusega restorane, näiteks Trattoria Da Abele Temperanza ja Osteria Conchetta.

Magusaisu saab rahuldada barbajadaga. See on segu kohvist ja kuumast šokolaadist, mida katab muljetavaldav vahukooremüts. Jook saavutas suure populaarsuse küll juba 19. sajandil, kuid see paitab maitsemeeli täpselt sama edukalt ka tänapäeval.

Veneetsia

Veneetsia on väga tuntud oma mereandide ja Kesk-Ida mõjutuste poolest. Nende kahe kombinatsioon moodustab aga ühe imelise roa, mida kutsutakse Sarde in Saoriks – tegemist on sardiinidest valmistatud magushapu eelroaga. Roa staar on alustuseks marineeritud ning seejärel kaetud rosinate, seedermänniseemnete ja sibulaga.

Teine traditsiooniline toidusoovitus, mida Veneetsias nautida, on fritto misto – valik värsketest mereandidest, mis on kergelt läbi praetud. Nendega koos serveeritakse hooajalisi köögi- ja juurvilju. Parima maitse ja hinnaga fritto mistot pakub Veneetsias tagasihoidlik tänavasöögikoht Acqua et Mais, kirjutab BlueWings.

Verona

Veronas viibides tuleb kindla peale proovida seal valmistatud gnocchisid. Neid õhulisi kartulitest valmistatud pallikesi, mida pakuti kunagi vaid karnevali-hooajal, saab tänapäeval aastaringselt ning neid serveeritakse tavaliselt kas salveivõis või tomatikastmes, mõnikord lisatakse roale ka juustu.

Teine karnevali-päritolu hõrgutis fritole on mõeldud magusasõpradele. See on magus praetud pontšik rummis leotatud rosinate ja tuhksuhkruga.





