VENEETSIA | Kultuuri ja kanalite linn, kus ära eksimine on puhas rõõm

Mida võiksid teada?

Kuna tegemist on populaarse sihtpunktiga, peaks valmis olema rahvarohketeks tänavateks. Samuti on soovitatav reisile kaasa võtta veesõbralikud jalanõud. Soovitatav oleks end eelnevalt kurssi viia kohalike restoranidega, et mitte mõnda turistilõksu sattuda. Kuna gondlisõit on üpriski kallis, tasuks end kurssi viia ka veebusside graafikuga. Jalgsi ringi liikudes avaneb teile hoopis teine pilt Veneetsiast, kuid võib olla päris väsitav.

Kuidas ringi liikuda?

Rongid: Venezia Santa Lucia ja Venezia Mestre on Veneetsia kaks peamist rongijaama, kuid esimeses peatuvad ainult kaugrongid, samas kui kohalikud rongid sõidavad teise.



Bussid: Vaporetto on linna ühistranspordisüsteem, mis tegutseb 20 eri liinil kogu linnas. Veebussid sõidavad mööda Grand Canal'i ja maksavad 7,50 eurot ühe sõidu eest. Reisijad saavad osta ka Venezia Unica City Pass'i (10 €), millega saab kasutada nii mandri- kui ka mõnda veebussi.



Taksod: Veetaksosid saab lennujaamas, rongi- ja bussijaamas ning Püha Markuse (Piazza San Marco) väljakul. Mujale tuleb need ette tellida. Pange tähele, et need on kallid. Minimaalne tasu on 60 eurot. Maapealsed taksod (auto) võivad teid lennujaamast Rooma väljakule (Piazzale Roma), mis asub kohe linna sissepääsu juures, viia tunduvalt odavamalt.



Autoteenindus: Hotellid võivad korraldada transfeere, tavaliselt veetaksodega.



Gondel: Ehkki tegemist on pigem maalilise kui pragmaatilise transpordiviisiga, on gondlisõidud Veneetsia sünonüümiks ja neid ei tohiks vahele jätta. Päevane hind on tavaliselt umbes 80 ja öösel 100 eurot, jootraha arvestamata.