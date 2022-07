Mida teha sel suvel Viinis? Mine põnevale Popfestile, katusekinno või kokteile degusteerima

Viini kuulus ooperimaja, Viini filharmoonikud, Viini Mozarti orkester — Austria pealinn on tuntud kui klassikalise muusika meka. Selle kõrval toimub aga juba 12 aastat popmuusika festival, selle aasta juulis neli päeva (28.07 – 31.07.). 2022. aastal on festival tagasi Viini kesklinnas. Barokse Karlskirche suurel väljakul esinevad kohalikud kuulsused nagu näiteks Viinis elav saksa-türgi päritolu Ebru-Düzgun alias Ebow.

Festivali programm on väga mitmekülgne: hyperpop (Anthea, Farce), R&B (Aze, W1ZE, Xing, Adaolisa), räpp (Ebow, Kamp, Kerosin95, Crack Ignaz), indie (Dives, Friedberg, Earl Mobley, Euroteuro, Zinn), punk (Bipolar Feminin, Schapka), elektrooniline- ja tantsumuusika (Salute, Conny Frischauf, Brenk Sinatra, Cid Rim), singer-songwriters (Doppelfinger, Liz Metta, Gina Disobey) kuni eksperimentaalsete projektideni välja (Abu Gabi, Jung An Tagen, Kenji Araki, Rojin Sharafi, Voyage Futur).

Spetsiaalselt Popfesti esinejate jaoks on kujundatud lava vee peal. Nii kunstilembeses linnas nagu Viin on Popfesti kaasatud ka Künstlerhaus, kus nimetuse all „Vinylograph Live Cutting Sessions“ saab tutvuda loomeprotsessiga ja helikandjatega reaalajas. Viini Tehnoloogia Ülikooli Prechtsaal on kujundatud popkunsti ruumiks ja esimest korda leiab osa kontserte ja töötubasid aset ka hoovis number 2: Ella Briggs „Saal Hof 2“. Club U korraldab öötundidel Popfesti ööpidusid Resselpargis. Popfesti lõpetamine algab pühapäevahommikuse piknikuga Kunsthalle lähedal Karlspargis, lõpp-punkt pannakse barokses Karlskirches endas.