See pole kokkuhoiu koht: ka lühireisi puhul võib reisikindlustus hädavajalik olla

Salva kogemus näitab, et ka lühireisidel tuleb igasuguseid ootamatusi ette pea sama tihti kui pikematel rännakutel. „Kõige populaarsem piirkond reisikindlustuse ostmisel on Euroopa, sest meie inimestele meeldib reisida Euroopa kuurortpiirkondadesse. Selliste reiside puhul on reisikindlustus täiesti loomulik osa puhkusest ning haruharva julgeb keegi pikemaks ajaks Eestist ära sõita ilma kindlustuskaitseta. Paraku unustatakse selle vajalikkus aga lühireiside puhul naaberriikidesse,“ kommenteeris Salva Kindlustuse reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak.



Tema sõnul meeldib eestlastele käia naabrite juures ehk Lätis, Leedus ja Põhjamaades nii sportimas kui ka kultuurielamusi otsimas, ent siinjuures peab meeles pidama, et isegi kahe-kolmepäevastel reisidel peab kindlustus ikkagi olema, sest õnnetus ei vali aega ega kohta.



„Viimane suurem õnnetus, mis toimus paaripäevase reisi ajal, oli pimesoole lõhkemine, mis tõi kaasa ligi 2000 euro suuruse ootamatu kulu,“ tõi Ulfsak näite. „Kahjuks tuleb igal aastal ette ka ootamatuid surmajuhtumeid, mis leiavad aset samuti paaripäevastel reisidel ja millega kaasnevad juba suuremad kulud.“ Repatriatsioonikulud sõltuvad sellest, millisest riigist kadunu koju tuleb toimetada ja kui keeruliseks see võib osutuda – Euroopa piires läheb see tavaliselt maksma umbes 10 000 eurot.



„Ette tuleb ka igasuguseid sporditraumasid, sest palju käiakse naaberriikides ka võistlemas. Väga populaarsed on kevadel kooli lõppedes ka paaripäevased laste ekskursioonid vee- ja loodusparkidesse Lätis, Leedus ja Soomes. Ning kuna lastega kipub alati midagi juhtuma, siis on sellistel väljasõitudel kindlustuse olemasolu väga oluline,“ selgitab Ulfsak.



Siiski näitab Salva statistika, et aasta-aastalt võetakse järjest rohkem reisikindlustust ka siis, kui minnakse lähiriikidesse reisile autoga. Reisikindlustuse osakonna juhataja rõhutab, et reisikindlustus säästab õnnetuste ja viperuste korral ootamatutest väljaminekutest. Tervisekindlustus katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni.



„Lisaks on võimalik valida kindlustuskaitse ka sääraste ebameeldivuste vastu nagu reisi ärajäämine, reisitranspordile hilinemine, pagasi kadumine, kahjustumine või looduskatastroofi tõttu tekkinud reisitõrge. Hiljutised hiiglaslik rahetorm Kosel ja keeristorm Kambjas näitavad, et ka meie üsna rahulikus piirkonnas võivad ilmaolud muutuda karmiks ja ohtlikuks ning reisiplaanid segi paisata,“ lisas ta.