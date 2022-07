Suvine autoreiside buum | Parimad Euroopa riigid, mida autoroolis avastada: vaata, mitmes on Eesti

Euroopat on sel suvel tabanud autoreiside buum. Tuntud reisiotsingute sait Kayak teatas, et kogu Euroopas ületab autorendiotsingute arv selleks suveks 2019. aasta taset keskmiselt lausa 162% võrra. Tänavusi reisitrende mõjutavad kütusehinna suur tõus, kasvav mure kliimamuutuste pärast ja jätkuv kõhklus seoses rahvarohketes kohtades viibimisega, mistõttu paljud reisijad pole kindlad, kuhu sel suvel autoga rändama minna.

Selle analüüsi põhjal töötas Kayak välja põhjaliku 2022. aasta Autoreiside Indeksi – see on ainulaadne andmebaas, mis pakub autoreisi plaanivatele puhkajatele iga riigi kohta ülevaadet ning teavet kütusehindadest, liiklusohutusest, keskkonnamõjudest, kultuuriga seotud võimalustest ja paljust muust, et reisi plaanimisel abiks olla. Tänu sellele saavad puhkajad ette võtta just sellise reisi, mis neile kõige rohkem meeldib.

Eesti on esirinnas loodussäästlikkuse osas

Analüüsiti 33 Euroopa riiki, mis järjestati 24 teguri põhjal. Seejärel toodi välja viis autoreiside kategooriat, milleks olid: taskukohane reis, loodussäästlik reis, telkimine ja looduses aja veetmine, mugavust ja infrastruktuuri väärtustav reis ning looduse ja huviväärsustega tutvumisele keskenduv autoreis. Reisijad saavad selle põhjal sihtkohta valides keskenduda just sellele, mis on nende jaoks kõige olulisem. Parimad riigid viies autoreiside kategoorias on: Holland (loodussäästlikkus), Serbia (taskukohasus), Prantsusmaa (telkimine ja looduses aja veetmine ning huviväärsused ja loodus) ja Šveits (mugavus ja infrastruktuur).

Paljudele on reisides südamelähedased keskkonnahoid ja loodussäästlikus. Eesti on tänavuses autoga reisimise pingereas loodussäästlikkuse poolest kolmandal kohal tänu meie väga madalatele näitajatele õhureostuse ja liiklusummikute osas. Küll aga kaotasime veidi punkte seetõttu, et elektriautode laadimispunktide arv iga saja ruutkilomeetri kohta on madalam ning autode arv elaniku kohta kõrgem kui enamikes Lääne-Euroopa riikides.