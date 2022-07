Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Kui üldlaulupidu peetakse iga viie aasta tagant, siis Lõuna-Eesti metsavahel toimuv mootorite laulupidu on juba alanud ja toimub kolmandat aastat järjest. Jälle tasub silm peal operatsioonil WRC Rally Estonia, kuhu on tulnud maailma parimad kirurgid, et kõik kurvid sirgeks lõigata. Reedel suundutakse Jõgeva maakonna teid avastama, laupäeval Elva/Otepää ümbruskonda ning pühapäeval Kanepi kanti. Kõik Rally Estoniaga seonduva leiad siit. Enda rallimeeleollu viimiseks vaata videot!