Mugavalt matkama: kaheksa varustuselementi, mida sa ei teadnud, et sul vaja on

Niit ja nõel on olulised. Seda teavad nii üleelajad kui sõdurid, nagu demonstreeris sadadele tuhandetele, et mitte öelda miljonitele inimestele John Rambo. Kui teil aga lahtiseid, õmblemist vajavaid haavu pole, saate sama instrumentaariumit kasutada oma riiete parandamiseks. Jah, tõepoolest, katkine püksitagumik või rebenenud särgikaelus matkamist otseselt ei takista, kuid oluliselt mugavam on seda teha tervete rõivastega. Sellepärast on niit ja nõel olulised!

Öeldakse ju küll, et kui üks tööriist kõlbab mitmeks tööks, siis ei kõlba ta ühekski tööks. Välja arvatud juhul, kui see pole just multitööriist. Noh, tõsi on, et see ei asenda korraliku nuga ega ka mitte saagi, paari korralikult vahedate kääride eeski jääb ta jänni, ei suuda see asendada ka kruvikeerajakomplekti. Võib-olla jah, ainult pudeliavaja on sama võimekas kui tavaline pudeliavaja. Sellele vaatamata on multitöörist vajaduse tekkides parem kui tööriistakasti jäänud kruvikeeraja, kuuris rippuv saag või autosse ununenud nuga. Pudeliavajast on suva.



Nöör