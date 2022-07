REISIIDEE | Viis omanäolist saart, mida suvel laevaga Rootsi reisides külastada

Sandön (Sandhamn) – populaarne sihtkoht terves Rootsis

Sandöni saar on just nagu klassikalises Rootsi filmis – armas, väike ja hubane. Saarel asub Sandhamni väike asul, mis võimaldab külastada nii Trouville kivikäänulist randa, ajalooliste eksponaatidega täidetud Sandhamni muuseumit, mängida golfi ning kogeda kohalikke maitseelamusi erinevates restoranides ja kohvikutes. Lisaks on Sandönile jõudmine omaette elamus juba ainuüksi seetõttu, et sinna pääseb vaid üle mere. Paaditransporti saarele leiab igale maitsele – vali selline kruiis, nagu ise tahad.



Looduskaitse all asuv Grinda saar

Kui tahad tunda end nagu Astrid Lindgreni filmis, siis mine Grindale! Looduskaitse all olev saareke sarnaneb oma maagiliste vaatepunktide ning erinevate ujumiskohtadega just Lindgreni filmile. Kuigi kõige levinum vaatepilt Grinda saarel on lambakarjad lagedatel aladel, siis tegelikult sai Grindast looduskaitseala hoopis seal elavate rebaste, mäkrade, metskitsede, merikotkaste ja kulliliste jaoks.

Rootsile kohaselt on Grinda saarel mitmeid veespordi harrastamise võimalusi, näiteks saab seal sõita kajakidega. Saarel on ka väga palju erinevaid võimalusi ööbimiseks, mille hulgast leiad kindlasti oma lemmiku.



Orgaaniliste maitsete saar Svartsö

Svartsö on üks suuremaid saari Rootsi kesksaarestikus ning sellel saarel asub omakorda mitu väikest järve, milles on suvel hea supelda. Kuna saar on üsna tasane, soovitame seda uudistada rattaga, et näha ilusaid metsatukkasid, hulgaliselt lehmi, hobuseid ja lambaid. Ööbimisega pole Svartsöl samuti muret – näiteks saad rentida vee peal asuvat paatmaja või ööbida luksuslikus telgis vee ääres. Saarel asuv Värmdö regioon on tuntud just oma kohalike orgaaniliste maitsete poolest, mida tasub kindlasti järele proovida.



Mandrist vaid mõnesaja meetri kaugusel asub Vaxholm