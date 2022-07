Tallinki uue laeva valmimine lükkub edasi

Tallinki juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on laeva MyStar'i hilinemine seotud laevatehase poolsete tõrgetega, mis tulenevad koroonapandeemiast. „Tehase töö on olnud häiritud nii haigusjuhtumite kui globaalsete tarneahelate probleemide tõttu, mis viivitas enne MyStar’i tehases ehitatud teise laeva valmimist ning on omakorda tinginud MyStar'i valmimise hilinemise,“ selgitas ta.