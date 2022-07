Hotellikogemus, mis jääb meelde: kuidas maksta rohkem kui 300 eurot selle eest, et magada ei saa?

Sellise hotellitoa leiab Šveitsist Sailloni külast otse tee äärest bensiinijaama kõrvalt. Kaksikutest vennad Riklinid ütlevad, et nende sooviks on, et inimesed mõtleksid maailma probleemide üle järele ja sellest sammuke edasi — ka oma käitumise üle. Sarnaseid voodeid on vennad püstitanud ka idüllilistes paikades, näiteks keset ümberringi kõrguvaid Alpe. Seekord valisid nad mitteidüllilise paiga. Nad leiavad, et magamine ei ole kõige tähtsam, ja lisavad, et praegusel ajal on olulisem mõelda järele maailma aktuaalse olukorra üle. Külastajaid kutsutakse üles mõtlema poolunes teemadele nagu kliimamuutus, sõda ja inimeste pidev püüdlus perfektsionismi järele ning kahjudele, mida nad planeedile põhjustavad. Riklinite sõnumiks on: praegu pole aeg magamiseks, vaid reageerimiseks. Kui me jätkame samas vaimus, on maailmas varsti rohkem anti-idüllilisi paiku kui idüllilisi.