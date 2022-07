FOTOD | Kuidas korraldada endale imeline puhkus Lõuna-Itaalias? Õhtusöögil Amalfi restoranis selgus vastus

Kuidas planeerida oma Lõuna-Itaalia reis nii, et saada parim elamus just oma maitse-eelistustest lähtudes? Eesti-Itaalia koostööprojekt Luminata aitab kiire elurütmiga inimestel oma külastusi planeerida nii, et vajalik vaadatud saaks ning jätkuks aega ka mõneks huvitavaks loovtöötoaks, kokanduskursuseks või kohalike veinide ning toidu võimalikult autentseks kogemiseks. Meeleolukas avaüritus Itaalia stiilis toimus restoranis Amalfi.

„Luminata sündis rohkem kui 15 aastasest seotusest Itaalia, eriti Napoli ja Capriga, seal elamisega ja sellest kirjutamisega, ning nähes, kuivõrd palju meeldejäävama kogemusega tulid tagasi inimesed, kellele oli saadud kohapealne programm disainida vastavalt igaühe huvidele, ning kes eelnevalt ka mõnes töötoas olid osalenud, viies end kohaliku elu-oluga enne reisi kurssi. Kõigepealt läks aega sealse ja Eesti võrgustiku loomisele, kellega koos me teenuseid osutame - jätkuvalt lisame erinevaid võimalusi oma programmidesse, aga juba praegu oleme abiks Napoli, Amalfi ranniku ja Capri reiside rikastamisel ning kohapeal,“ rääkis Evelin Ojamets, Luminata üks asutajatest, kelle sõnul on mitmed uued projektid ka alles valmimas, kaasaarvatud koostöö Itaalias juba pikemat aega elavate teiste eestlastega ja Eesti ning Itaalia kultuurivahendusorganisatsioonidega. „Meie juurde võib alati mõne hea mõtte või koostöösooviga tulla,“ lisas ta.

Luminata ise reise ei korralda, seega pileti ja ööbimise saab inimene kas iseseisvalt või reisikorraldaja kaudu soetada oma võimalustele vastavalt. „Meie aitame just konsultatsioonide ja põnevate programmidega seal ümber, mille abil on võimalik oma külastuskogemus muuta mitmekülgsemaks ja ka turvalisemaks. Eriti puudutab see näiteks Napolit, mis on äärmiselt avastamist väärt ajalooline linn rohke kultuuripärandi ja oma iseloomuliku toidukultuuriga, kuid mitmete eelarvamuste tõttu, osad tõesed ja osad mitte, tekitab eriti üksinda või ka sõbrannaga kahekesi reisides esmakordsel külastamisel kõhedust. Hoopis teine tunne on seda avastada koos kellegagi, kes teab ja oskab soovitada, viib teatud kohti külastama ning vajadusel ka itaalia keelega aitab.“