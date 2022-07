Euroopa kultuuripealinn soovitab: suvi Lõuna-Eestis on täis põnevaid sündmusi, kontserditest festivalideni

„Tartu on Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga ja seetõttu saame huvilisi kutsuda meiega kohtuma ka Tartust välja. Otsige sündmustel üles Tartu 2024 telk, kus jätkub tegevusi kõigile, kuulimängudest kuni kosutava puhkehetkeni festivali melus,“ kommenteerib Tartu 2024 turundusjuht Marika Goldman.



Euroopa kultuuripealinn toob koostöös Tiigi seltsimaja ja Tartu linnaga kolmandat aastat järjest Tartu kesklinna Autovabaduse puiesteele kultuuriprogrammi. Juuli algusest augusti keskpaigani saavad kõik osaleda kontsertidel, tantsuõhtutel, toiduturul ja paljudel teistel sündmustel.



„Tartu 2024 esitleb“ programmi raames esinevad Rita Ray (16.07), Horoskoop ja Heidy Tamme (23.07), Raul Ojamaa (29.07) ning Ewert and the Two Dragons (14.08). Autovabaduse puiestee avasid 1. juunil Justament ja Stefan.



Suvi Lõuna-Eestis on täis kohalikku omapära esiletõstvaid sündmuseid. Tartu 2024 külastab sel suvel kõiki 19 Lõuna-Eesti omavalitsust, mis kannavad koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Lähinädalatel osaletakse Räpinas Sisevete festivalil (16.07), Luunja mõisapäevadel (29.07), Elvas Eesti liikumis- ja heaolufestivalil (31.07) ja Karilatsi Vabaõhumuuseumis Ökofestivalil (21.08).



