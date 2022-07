Lennujaam piirab reisijate arvu 100 000 reisijani, kes võivad suvise tipptunni ajal iga päev väljuda. See on 4000 reisijat vähem praegusest. Reisijate arvu ülempiir kehtib 11. septembrini, vahendab BBC.

Tuhanded Ühendkuningriigi reisijad on viimastel nädalatel kogenud segadust lennujaamades, sealhulgas viimase hetke lendude tühistamise. Lennujaamad ja lennuettevõtjad, kes vähendasid töökohti koroona ajal, on olnud raskustes töötajate värbamisega, kuna nõudlus puhkuste järele on taastunud. Ühendkuningriigis algab peagi peamine suvine puhkuste hooaeg.