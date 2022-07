LENNUPILETITE OSTUKORV | 60 odavaimat lendu, mis praegu saadaval — alates 4 eurot ots

Kuupäevade ja hindade otsimiseks kasutati erinevaid otsimootoreid, sealhulgas Momondo ja Skyscanner. Kõik soodsaimad lennupiletid kuuluvad tavalisse hinnaklassi. Odavlendude kombineerimise puhul pole äraantavat pagasit hinnas. Samas haaravad tänapäeval paljud reisisellid kaasa ainult käsipagasi.



Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks.



Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas. Eelmise ostukorviga võrreldes on hinnad odavamaks läinud. Sügis-talvine periood haarab reisimaastikku. Selle tulemusena saab hakata tunduvalt soodsamalt reisima. Küll aga on pikamaalennud keskmiselt oluliselt kallinenud. Näiteks Tai ja Bali lennupiletid on algusega Tallinnast üle 700 euro.