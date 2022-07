Spetsialist soovitab! Milliseid päikesekaitsetooteid valida endale ja väikelapsele?

Kaks suurimat päikesega seotud müüti

Päikesekaitsekreemi peab kasutama ainult suvel.

SPF-kaitsekreem peaks olema kasutusel aasta ringi. Sügisel ja talvel küll päikesepaistelisi päevi palju ei ole, kuid UVA-kiired levivad siiski ning põhjustavad naha enneaegset vananemist.

Mida rohkem päevitada, seda rohkem D-vitamiini keha toodab.

See ei vasta kahjuks tõele. Piisab 10–30-minutilisest päikese käes viibimisest, et kasulik toime saavutada. Liigne päevitamine kahjuks just pärsib D-vitamiini sünteesi.

Kuidas mõjub päike meie nahale? Kuidas ja millega kaitsta oma nahka?

Päikesel on meie organismile väga suur positiivne mõju. Ta tugevdab immuunsüsteemi, elavdab vereringet ja on suurim D-vitamiini allikas. Kuid selleks, et seda positiivset mõju saavutada, ei ole vajalik otsene päevitamine, vaid piisab juba 10-minutilisest päikese käes viibimisest. Liigne päikesekiirgus on naha kõige suurem vaenlane, sest see tekitab naha enneaegset vananemist ja suureneb nahakasvajate tekkerisk. Tuleb meeles pidada, et päevitus on naha kaitsereaktsioon päikesekiirgusele ja juba esimene märk nahakahjustusest!

Selleks et enda nahka kaitsta, on oluline vältida pikaajalist päikese käes viibimist. Eriti ohtlik on keskpäevasel ajal rannas päevitamine. Kui see on vältimatu, siis peab nahka korralikult vastavate toodetega kaitsma. Parima kaitse tagab riietus ja regulaarne SPF 30 või 50 kasutamine. Unustada ei tohiks ka päikeseprille ja peakatet.

Millal võiks hakata päikesekreemi kasutama?

Päikesekreemi tuleb kasutada juba lapsest saati, sest noorena saadud päikesepõletus suurendab nahavähi tekkeriski. On olemas spetsiaalsed tooted, mis on mõeldud beebidele ja väikelastele. Need tooted on 100% mineraalse koostisega ning on sobilikud ka beebi õrnale nahale. Lapsed peaksid intensiivse päikese käes viibimise ajal kindlasti kasutama ka UV-kaitsega riietust, mis on UPF-märgisega.

Mille järgi tuleb valida päikesekaitsekreemi?