Päike

Kõige olulisem on suvel kindlasti päikesekaitse! Lapse nahk on väga õrn ja seda peab võimalikult palju päikese eest varjama ning kaitsma. Vajalikud on regulaarne päikesekreemi kasutamine ja SPF-kaitsega riided.

Olen nüüd mõnda aega kaitsnud enda last päikese eest NAÏFi Natural Sunscreen SPF 50-ga, mis on mõeldud spetsiaalselt lastele. Toode on 100% mineraalne ja sobib kasutamiseks ka beebidele. Siiani olen selle kreemiga väga rahul. See on küll üpris paksu konsistentsiga, kuid imendub tänu looduslikele õlidele ilusti nahka ega jäta nahale paksu valget kihti. Samuti ei jäta see riietele plekke, mida paljud teised mineraalsed päikesekaitsevahendid teevad.

Väga mõnus on pärast kuuma ilma kasutada ka NAÏFi Cooling After Sun geeli. See on mõnus jahutav toode, mis jätab nahale meeldiva niisutava ja jahutava kihi.

Sääsed

Ilusate ilmadega on paljudes kohtades liikvel sääsed ja teised tüütud putukad. Nende vastu on turule tulnud mitmeid uusi vahendeid. Alates spreidest kuni käepaeladeni. Laste puhul peab arvestama, et kõik tooted ei ole neile sobilikud ja toode võiks olla võimalikult looduslik. Samuti alustada katsetamist tasapisi, et vältida allergilisi reaktsioone.

Meile on suureks abiks olnud TheBugSpray, mis väldib sääse-, kihulase- ja puugihammustusi. Toode sisaldab loodulikku taimset putukatõrjevahendit Citriodioli ja on efektiivne kuus tundi ühe kasutuse kohta. Sobilik kasutamiseks kogu perele ja alates kuuendast elukuust.

Samal sarjal on olemas ka TheBugCo. See on rahustav ja jahutav sprei putukahammustuste leevendamiseks. Sobib samuti kasutamiseks tervele perele. Tooted ei ärrita nahka, kuid ettevaatlik peaks olema katkise naha korral.

Katsetasin enda peal ka TheBugCo sääse- ja puugitõrje kella. See sisaldab samuti aktiivainet Citriodioli, mis aitab tüütuid putukaid eemale peletada. Olemas on ka toode lastele, aga see on mõeldud alates kolmandast eluaastast. Toodet on väga mugav kasutada.

Puhastus