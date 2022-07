SAS istub pilootidega homme uuesti läbirääkimistelaua taha

Küsimusele, miks läbirääkimised juba täna ei jätku, vastas ametiühingu esindaja, et ju on SASil aega küll.

SAS Norra juht Kjetil Håbjørg ütles, et ettevõte on valmis pilootidele vastu tulema, kuid see nõuab ka pilootide järeleandmist. „Läbirääkimised käivad SASi tuleviku üle ja see on erakordselt raske,“ sõnas ta.