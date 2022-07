Uus põnev reisisihtkoht eestlaste jaoks: Chicago pakub kõvasti avastamisrõõmu ja erksaid elamusi

Kui soovid aga eriti seikluslikku elamust, siis võta suund Erie järve poole. Eriel on rohkem kui 1000-kilomeetrine rannajoon, mida on korraga pea võimatu aduda. Teekonna stardipunktiks sobib ideaalselt Toledo, mis on Chicagole lähim linn Erie järve kaldal. Toledost leiad mõnusalt modernse järveäärse miljöö, lisaks on see linn täis fantastilist kunsti ja põnevaid muuseume.