Reisijad nõuavad kahjude hüvitamist. Kaos lennunduses tõi kindlustusfirmadele kahjunõuete tulva

„Võrreldes juba niigi üsna hullumeelse maikuuga on juunis kahjujuhtumite arv mitmekordistunud,“ ütleb ERGO kindlustuse kahjukäsitluste valdkonna juht Caterina Lepvalts reisikindlustuste kohta. Viimase nädala jooksul on tema väitel ERGO poole pöördunud seoses reisi katkemisega ligikaudu 70 klienti. Lõviosa neist (70%) pöördumistest on seotud lennuplaani muutustest tingitud kahjuga. Keskmine kahju suurus on 300 eurot.

Swedbanki reisikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov on mõnevõrra rahulikum. „Suvi on alati turismis kõrghooaeg. Inimesed reisivad rohkem ja tõuseb ka kahjunõuete arv,“ on ta mõistev. Ta lisab, et ka COVID-pandeemia lükkas inimeste reisimist edasi, mistõttu on praegu reisimist väga palju. „Lennujaamadele ja lennufirmadele on niivõrd suurenenud reisijanumbrite teenindamine tõeline katsumus. Seetõttu on tõusnud pöördumiste arv seoses lennujaamade pikkade järjekordadega, tühistatud lendudega ja lennufirmade streikidega,“ möönab ta. Samas lubab ta, et kahjukäsitluses tavapärasest pikemaid ooteaegu ei ole ja kõikidele klientidele püütakse vastata võimalikult kiiresti.