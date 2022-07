VAATA TÄNA | Uus dokumentaalsari näitab, mis tegelikult juhtus Tutanhamoniga ja Pompei vulkaaniohvritega

Tutanhamoni lapsepõlv on mõistatus. Üks raidkiri viitab, et tema isa oli ekstsentriline vaarao Ehnaton, kelle abikaasa oli ikooniline kuninganna Nofretete. Ent Ehnatonil oli rohkem kui üks naine. Seega kes oli Tutanhamoni ema? Vastus võib peituda Luxoris kuningate orus. Ühe sealse hauakambri külgkambrist leiti tuvastamata kuninglike muumiate peidupaik – üks neist oli ka noore daami surnukeha. Surnukehal tehtud DNA-analüüside põhjal tuvastati, et tegemist on Tutanhamoni emaga. Uuring näitab, et naine oli surres umbes 25-aastane ja et tema keha oli täis haavu ja vigastusi. Mõned neist tekitasid hauarüüstajad, kuid kompuutertomograafia paljastas naisel näovigastuse, mis tekkis enne tema mumifitseerimist. Ja see tömbi esemega löögist tekkinud vigastus võis osutuda surmavaks.