Reisimine massilise lendude tühistamise ajal: kas sinu reisikindlustus on piisav?

Üle Euroopa on lennujaamad ja lennufirmad kimbatuses, sest tööjõupuuduse tõttu ei tulda kõige tihedamal reisiperioodil inimeste teenindamisega toime. Lennujaamades on ülerahvastatus, pikad ooteajad, lennukid hilinevad või jäävad lennud sootuks ära. Reisikindlustuse olemasolu on elementaarne igal ajal, kuid reisitõrkekindlustuse vajadus on praegusel perioodil selgelt fookuses. IIZI Kindlustusmaakler tuletab meelde, mida reisijana silmas pidada, et lennutõrke puhul kõik kulud kaetud saaks.

Osta reisikindlustus võimalikult varakult

„Osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist, sest reisi ärajäämise või reisile hilinemise kaitse ei hakka kehtima kohe, vaid alles 3. või 4. päeval peale kindlustuse ostmist,“ rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees ja lisab, et harvad pole juhused, kui lend tühistatakse või haigestutakse mõni päev enne reisi ning juhul kui kindlustuse ostmisega on hiljaks jäädud, ollakse ilma nii plaanitud reisist kui makstud rahast.

Tea, et kui lennufirma on lennu juba tühistanud, siis ei ole see ootamatu juhtum ja kindlustus ettemakstud majutust või rendiauto broneeringut kinni ei maksa.

Lennule jõudmise eest vastutab reisija ise

Kui inimene ei jõua pikkade järjekordade tõttu lennule, siis on vastutajaks tema ise. „Kindlustusseltsid hüvitavad kulud, kui lennule hilinemise põhjuseks on lennu hilinemine või mitteväljumine tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või ilmastikuolude tõttu,“ selgitab Plees ja lisab, et seltsid on oma tingimustega välistanud kahju, mille põhjuseks on ebapiisav ajavaru. Lennufirmade üldine soovitus on jõuda lennujaama minimaalselt 2h enne lendu, kuid arvestades tänast olukorda on paljud lennufirmad ja -jaamad palunud reisijatel lennujaama jõuda min 3h enne lendu. Samuti ei hüvita kindlustus kulusid, mis on põhjustatud ametivõimude tegevusest või tegevusetusest.

Reisi planeerides jälgi lendudevahelist ajavaru