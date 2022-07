Heathrow' lennujaamas kasvavad kohvrite mäed. Reisijad on mures, et jäävadki oma pagasist ilma

Reisijad on oodanud päevi – mõned on oodanud isegi peaaegu kaks nädalat –, et oma pagasit kätte saada, samal ajal kui see lennujaamas ilma järelevalveta kuhjub. On inimesi, kes käivad iga päev lennujaamas, et püüda ise oma asju üles leida, kuid ka see pole aina kasvava pagasimäe tõttu eriti lihtne.