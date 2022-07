Kaunas kandideerib UNESCO maailmapärandi nimistusse: vaata, mis selle linna eriliseks teeb

Kaunas omab juba uhket „UNESCO disainilinna“ tiitlit tänu oma modernistlikule arhitektuurile - ja see oli esimene sellelaadne tunnustus Ida-Euroopas, mis näitab, kui unikaalne on linna disain.

Sõdadevaheline modernistlik arhitektuur on mõjutanud Kaunase identiteeti viimase sajandi jooksul ning linnavõimud loodavad, et UNESCO kultuuripärandi staatus kaitseb jätkuvalt selle silmapaistvust.

Sõdadevahelist perioodi nimetatakse sageli „Kaunase kuldajastuks“, mis on kujundanud Kaunase selliseks, nagu ta täna on. Kaunase silmapaistev art deco arhitektuur, kohvikutega ääristatud tänavate rohkus ja muuseumide arv on toonud Kaunasele hüüdnime „Väike Pariis“.